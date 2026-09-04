160 Schweine müssen auf Autobahn umsteigen

Stadelhofen (dpa/lby) - Mitten auf der Autobahn 70 haben 160 Schweine in einen anderen Transporter umsteigen müssen. Der Lastwagen mit den Tieren war am Donnerstag bei Stadelhofen (Landkreis Bamberg) liegengeblieben, wie die Polizei mitteilte.

Bei einer Prüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass bei einer Weiterfahrt Brandgefahr bestanden hätte, weshalb die Tiere noch auf der Autobahn in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden mussten. Dafür wurde die Fahrbahn in Richtung Bayreuth rund 30 Minuten gesperrt.

Ein leerer Tiertransporter fuhr rückwärts an den Lastwagen heran, sodass die Schweine über die zwei Laderampen das Fahrzeug wechseln konnten. Anschließend ging ihre Fahrt weiter.