Streit im Verkehr eskaliert – Fußgänger schlägt zu

Rosenheim (dpa/lby) - Ein Fußgänger soll bei einem Streit im Straßenverkehr in Rosenheim (Oberbayern) einen 46-Jährigen angespuckt, geschlagen und schließlich sein Fahrrad nach ihm geworfen haben. Der Mann wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Auslöser des Streits war den Angaben zufolge eine Verkehrssituation: Eine Autofahrerin wollte abbiegen, als der Fußgänger vor ihrem Wagen auf die Straße lief und sein Fahrrad neben sich herschob. Im Verlauf des Streits soll der Mann zunächst gegen eine Scheibe des Autos geschlagen haben. Als der 46-jährige Beifahrer ausstieg, eskalierte die Situation. Anschließend flüchtete der Fußgänger. Gegen den Unbekannten wird wegen Körperverletzung ermittelt.