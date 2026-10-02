17 Verletzte bei Unfall auf A8 – darunter auch Kinder

Ulm (dpa) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Ulm sind 17 Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall zog einen kilometerlangen Stau nach sich. Am späten Mittag waren die Fahrspuren Richtung München wieder freigegeben worden.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Auto auf einen vorausfahrenden Wagen auf. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde von einem Autotransporter erfasst. Ein nachfolgender Autofahrer musste deshalb bremsen. Daraufhin kam es zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei Autos, die anschließend gegen den Autotransporter stießen. Insgesamt erlitten 17 Personen, darunter auch zwei Kinder im Alter von fünf und neun Jahren, leichte Verletzungen.

Alle fünf Autos mussten abgeschleppt werden, der Autotransporter konnte weiterfahren. Während der Unfallaufnahme mussten die zwei Fahrstreifen voll gesperrt werden, wodurch es zeitweise zu über sechs Kilometern Stau kam. Es waren Umleitungen eingerichtet worden. Auch ein Rettungshubschrauber flog die Unfallstelle an.