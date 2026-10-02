Söder wirbt in Zagreb für Münchens Olympia-Bewerbung

Zagreb (dpa/lby) - Nach dem Sieg Münchens im nationalen Olympia-Auswahlverfahren geht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch international auf Werbetour. So nutzte er einen Besuch beim kroatischen Regierungschef Andrej Plenković, um für die Bewerbung der Landeshauptstadt im Jahr 2036 oder danach zu trommeln – und das erfolgreich: Plenković versprach nach dem Gespräch mit Söder in der Hauptstadt Zagreb, man werde den Freistaat auf jede mögliche Art unterstützen.



Söder sagte: «Wir suchen überall Verbündete und Freunde.» Wenn die Olympischen Spiele nach München kämen, könnten ja auch sehr viele Kroaten in den Freistaat kommen.

Söder räumte ein, am Ende entschieden ja die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees. «Aber es tut gut, wenn wir überall, wo wir hingehen, auch emotionale Unterstützung haben.» Das sei schon mal ein gutes Signal.