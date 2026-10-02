Transporter ins Wasser gestürzt - Helfer rettet Fahrer

Mainstockheim (dpa/lby) - Ein Helfer hat den Fahrer eines Transporters gerettet, nachdem dieser mit seinem Fahrzeug in ein Regenrückhaltebecken gestürzt war. Der 19 Jahre alte Fahrer des Transportes stürzte etwa 20 Meter in das Wasser ab, wie die Polizei mitteilte. Er sowie der 53-jährige Helfer wurden leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 19-Jährige bei Mainstockheim (Landkreis Kitzingen) auf nasser Straße den 53-Jährigen überholt, der mit einem Laster vor ihm fuhr. Dann habe der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Leitplanke durchbrochen.

Der 53-Jährige stellte daraufhin seinen Lastwagen ab und eilte dem Fahrer zu Hilfe. Der Transporter war laut Polizei bereits mit der Front tief im Wasser eingesunken. Auf Anweisung des Helfers kletterte der 19-Jährige auf die Motorhaube und sprang ins Wasser. Anschließend zog ihn der 53-Jährige an Land und wählte den Notruf. Beide kamen in ein Krankenhaus.