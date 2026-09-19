19-Jähriger bedroht mutmaßlichen Eierwerfer mit Waffe

Dachau (dpa/lby) - Nach Eierwürfen auf ein Auto in Dachau ist eine Auseinandersetzung eskaliert. Ein 19-Jähriger hatte in der Nacht die Spuren der Eier auf seinem Wagen entdeckt - und direkt einen Schuldigen ausgemacht, wie die Polizei mitteilte. Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund habe er den mutmaßlichen Eierwerfer zur Rede stellen wollen, dabei habe der Freund eine Schreckschusspistole aus der Hosentasche gezogen und damit gedroht.

Die Bedrohung richtete sich nach Angaben der Polizei gegen den mutmaßlichen Eierwerfer und zwei seiner Bekannten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der 19-Jährige mit der Schreckschusspistole. Die Beamten konnten ihn aber später stellen.

In der Zwischenzeit hatte die Freundin des 19-Jährigen laut Polizei die Waffe in einem Gebüsch am Stadtweiher versteckt. Später habe sie den Ermittlern aber gestanden, wo die Waffe zu finden sei, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Beamten beschlagnahmten die Waffe und prüfen nun, ob der 19-Jährige überhaupt berechtigt war, die Schreckschusspistole zu besitzen.