Mehrfacher Überschlag: 17-Jähriger aus Auto geschleudert

Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Niederbayern hat sich ein Auto mehrfach überschlagen. Ein 17-jähriger Passagier wurde aus dem Wagen geschleudert. Neben dem 17-Jährigen erlitten auch der 21 Jahre alte Fahrer und ein weiterer 19 Jahre alter Beifahrer schwerste Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) mit dem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen, bevor der Wagen sich mehrfach überschlug. Der 17-Jährige soll laut Polizei nicht angeschnallt gewesen, bevor er aus dem Auto geschleudert wurde.

Der Fahrer und der 19-jährige Beifahrer wurden in dem Wagen eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. In der Folge wurden die drei Schwerstverletzten mit Rettungshubschraubern in verschiedene bayerischen Kliniken gebracht. Eine weitere 18 Jahre alte Mitfahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie erlitt laut Polizei mittelschwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg bestellter Gutachter soll die Polizei nun bei ihren Ermittlungen unterstützen.