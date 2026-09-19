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Grünen-Unterstützung für OB Krause
Erstmals hat München einen OB von den Grünen - und der darf ausgerechnet Markus Söder von der CSU die erste Maß Wiesnbier reichen. Dominik Krause kann auf große grüne Unterstützung setzen.
München (dpa) - Ein OB von den Grünen eröffnet das Münchner Oktoberfest - und hat dabei viel Unterstützung aus seiner Partei. «Historisch» sei das, sagte die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang in München. Und: «Wir sind sehr stolz auf Dominik Krause.» Nach ihren Angaben wurden noch weitere Politikerinnen der Grünen zum Wiesn-Auftakt erwartet - so etwa Grünen-Urgestein Claudia Roth und die bayerische Fraktionschefin Katharina Schulze. Ricarda Lang sagte schmunzelnd, sie freue sich, wenn ausgerechnet der CSU-Ministerpräsident Markus Söder die erste Maß Wiesnbier aus den Händen eines Grünen-Politikers bekomme.