20 Verletzte nach Unfall auf A3

Wörth an der Donau (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz sind 19 Menschen leicht und eine Frau schwer verletzt worden. Die 28-Jährige saß in dem unfallverursachenden Auto und befindet sich weiterhin zur Behandlung im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ein 35-Jähriger war am Sonntagmittag bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) gegen das Auto einer 59-Jährigen und gegen einen Reisebus am Stauende gefahren. Dadurch prallten auch das Auto der 59-Jährigen und der Reisebus zusammen. Das Unfallauto drehte sich und prallte gegen die Mittelschutzplanke.

15 Menschen aus dem Reisebus wurden leicht verletzt. Zudem wurden fünf der sechs Insassen im unfallverursachenden Auto verletzt, eine von ihnen schwer. Der Reisebus kam aus Baden-Württemberg und hatte insgesamt 41 Mitfahrer, nach Polizeiangaben teils ältere Reisegäste.

Unfall sorgte für Vollsperrung auf der A3

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Die Fahrbahn wurde eineinhalb Stunden voll gesperrt. Nach etwa zweieinhalb Stunden waren die Reinigungsarbeiten beendet. An dem Einsatz waren 36 Fahrzeuge des Bayerischen Roten Kreuz, zwei Hubschrauber und die Verkehrspolizei beteiligt.