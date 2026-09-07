Kardinal Marx: Mehrheit soll für Demokratie eintreten

München (dpa/lby) - Der Erzbischof von München-Freising, Kardinal Reinhard Marx, appelliert nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt an die Menschen, sich für Respekt und Toleranz einzusetzen. «Dieses Wahlergebnis für eine gesichert rechtsextremistische Partei ist furchtbar und niederdrückend - aber es ist nicht das letzte Wort!», sagte Marx der Zeitungsgruppe «Münchner Merkur/tz».

Marx rief die Bürger auf: «Es kommt darauf an, dass die große Mehrheit in unserem Land nun offen und aktiv für Freiheit, Demokratie und den Rechtsstaat eintritt.» Der Kardinal sagte: «Es liegt an uns, dass wir für Menschenwürde, Respekt und Toleranz kämpfen, dass wir laut und vernehmbar widersprechen, dass wir Widerstand leisten, wenn unsere Überzeugungen bedroht sind.»

Völkischer Nationalismus sei mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar, betonte Marx. Das hätten die deutschen Bischöfe unmissverständlich in einer gemeinsamen Erklärung vor mehr als zwei Jahren deutlich gemacht.