22-Jähriger fährt vor Polizei davon und stößt gegen Ampel

Kemmern (dpa/lby) - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 22-Jähriger im Landkreis Bamberg mit seinem Auto frontal gegen eine Ampel gefahren. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Montagabend leicht verletzt und waren kurzzeitig in dem Wagen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die beiden demnach. Anschließend wurden der Mann und die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Polizisten hatten den Fahrer in Breitengüßbach kontrollieren wollen, nachdem ein Fahrzeug mit abgelaufenem Saisonkennzeichen gemeldet worden war, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Mann soll jedoch das Anhaltesignal ignoriert haben und über die Autobahn 73 in Richtung Bamberg geflüchtet sein. An der Ausfahrt Breitengüßbach-Süd verließ er die Autobahn laut Polizei und prallte an einer Kreuzung bei Kemmern gegen die Ampel.