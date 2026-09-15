Probleme auf Münchner S-Bahn-Stammstrecke im Berufsverkehr

München (dpa/lby) - Wegen eines Schadens an einer Oberleitung können auf der Münchner Stammstrecke laut Bahn im Berufsverkehr keine S-Bahnen fahren. In beide Richtungen könnten keine Züge der Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S8 verkehren, teilte die Bahn auf ihrem Störungsportal mit. «Die Züge werden zurückgehalten.» Nicht betroffen waren damit nur die Linien S7 und S20, die nicht die Stammstrecke nutzen.

Wie die Oberleitung beschädigt wurde und wie lang die Reparatur dauert, blieb zunächst unklar. Der Schaden sei gegen 7.50 Uhr entstanden, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mit. Techniker seien für die Reparatur vor Ort.

Die Stammstrecke ist eine der meistbefahrenen Bahnstrecken Europas und oft anfällig für Störungen. Probleme dort wirken sich auf große Teile des S-Bahn-Netzes rund um Deutschlands Pendlerhauptstadt aus.