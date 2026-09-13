22-Jähriger schießt aus fahrendem Auto in die Luft

Fürth (dpa/lby) - Ein 22-Jähriger soll auf der Südwesttangente bei Fürth aus einem fahrenden Auto mehrfach in die Luft geschossen haben. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete den Beifahrer eines Autos am Samstagnachmittag und meldete der Polizei das Kennzeichen. Die Beamten fanden das Auto später in Zirndorf (Landkreis Fürth) und ermittelten den mutmaßlichen Schützen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole mit Platzpatronen.

Auch in Aschaffenburg fand die Polizei in der Nacht zum Sonntag nach einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe auf einem Tankstellengelände eine Softair-Waffe. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 16-Jähriger diese bei der Auseinandersetzung dabei. Zwei Menschen wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt, die Waffe war hier nicht im Spiel. Nach drei weiteren Beteiligten wird gesucht.