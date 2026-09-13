50-Jährige getötet - Ex-Partner unter Verdacht

Geretsried (dpa/lby) - Eine 50-Jährige ist in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Unter dringendem Tatverdacht steht ihr früherer Lebensgefährte. Der 32-Jährige wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Angehörige hatten die Frau nicht mehr erreichen können und am späten Freitagabend die Polizei verständigt. Beamte fanden ihre Leiche wenig später in ihrer Wohnung. Eine Obduktion bestätigte nach Polizeiangaben den Verdacht eines Gewaltverbrechens. Der 32-jährige Deutsche wurde am Samstag festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Sonntag Untersuchungshaft an. Tathergang, Hintergründe und Motiv sind noch unklar.