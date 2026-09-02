42-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall

Plattling (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Plattling (Landkreis Deggendorf) ist ein 42-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er war mit seinem Wagen am Nachmittag stadteinwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte.

Demnach streifte der Wagen zunächst einen Laternenmast, überfuhr einen Grünstreifen und prallte gegen ein abgestelltes Fahrzeug. Anschließend kollidierte das Auto des 42-Jährigen mit einem vorausfahrenden Wagen. Der 42-Jährige wurde bewusstlos aus seinem Auto befreit und sofort reanimiert, starb jedoch noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Unfallbeteiligter erlitt einen Schock.

Die Bundesstraße 8 war rund vier Stunden lang vollständig gesperrt. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären.