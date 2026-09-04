Spaziergänger finden Leiche in Schwaben

Gersthofen (dpa/lby) - Spaziergänger haben in Gersthofen (Landkreis Augsburg) den Leichnam eines Mannes im Unterholz gefunden. Nach Polizeiangaben ist die Identität des Toten bislang ungeklärt. Bei ihm seien keine Ausweispapiere oder sonstigen Gegenstände gefunden worden, die Rückschlüsse darauf zulassen.

Demnach gebe es nach derzeitigem Stand keinen Hinweis auf eine Straftat. Der am Montag gefundene Leichnam wird als etwa 171 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug unter anderem Turnschuhe der Marke Adidas, einen Gürtel mit einer Gürtelschnalle der Marke Pitbull Westcoast und ein T-Shirt mit Aufdruck. Außerdem hatte der Mann mehrere Tätowierungen am linken Arm. Die Polizei bittet um Mithilfe.