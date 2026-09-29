52-Jähriger nach Streit nahe Oktoberfest im Koma

München (dpa/lby) - Nach einem Streit in der Nähe des Oktoberfests liegt ein 52-Jähriger im Koma. Der Mann aus dem Landkreis Freising wurde von einem bislang unbekannten Täter mit der Faust niedergeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Er stürzte demnach und schlug mit dem Kopf ungebremst auf den Asphalt.

Der 52-Jährige war den Angaben zufolge in einer Gruppe auf dem Oktoberfest. Außerhalb des Festgeländes geriet die Gruppe mit mehreren Unbekannten in Streit. Einer der Unbekannten schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Ein 21-jähriger Begleiter, ebenfalls aus dem Landkreis Freising, wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten.

Der 52-Jährige erlitt eine schwere Kopfverletzung und musste notoperiert werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, lässt sich laut Polizei bisher nicht abschätzen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.