64-Jähriger bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Viereth-Trunstadt (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Bamberg ist ein 64-Jähriger schwer verletzt worden. Feuerwehrkräfte retteten den Mann am Vormittag in Viereth-Trunstadt aus seiner Wohnung im ersten Obergeschoss, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt eine schwere Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern des ersten Obergeschosses. Zwölf Menschen waren von dem Brand in der oberfränkischen Gemeinde betroffen. Das erste Obergeschoss ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar.