70-Jähriger stirbt nach medizinischem Notfall am Steuer

Adlkofen (dpa/lby) - Ein 70-Jähriger ist nach einem Unfall bei Adlkofen (Landkreis Landshut) im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am späten Sonntagnachmittag mit dem Auto unterwegs, als er einen medizinischen Notfall, womöglich einen Herzinfarkt, erlitt.

Der 70-Jährige sei deshalb von der Straße abgekommen. Zwar geriet der Wagen dabei laut Polizei bei einem Waldstück in den Graben und wurde leicht beschädigt, der Fahrer aber nicht verletzt. Der 70-Jährige sei dann in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er wenig später an den Folgen des medizinischen Notfalls gestorben sei. Den Angaben nach war niemand anderes am Unfall beteiligt.