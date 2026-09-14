Mias Vater - Unerwartete Begegnung im Passau-Krimi

Passau (dpa) - Zehn Jahre lang war Adam Nolan verschwunden: Seine Ex-Partnerin Frederike Bader und ihre gemeinsame Tochter Mia leben mit neuen Identitäten in Passau und haben nichts von dem Investigativjournalisten gehört. Bis jetzt. Plötzlich steht er vor Mia im Treppenhaus. In der elften Folge der ARD-Reihe «Ein Krimi aus Passau» werden die Protagonistinnen mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Wie immer können sie auf die Unterstützung des Privatdetektivs Ferdinand Zankl zählen.

Der zehnte Teil hatte bei seiner Ausstrahlung vergangene Woche nach Senderangaben 26,5 Prozent Marktanteil und 5,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. An diese starke Quote soll die Folge mit dem Untertitel «Wer einmal lügt» anknüpfen. Das Erste zeigt den Film am Donnerstag, 17. September, um 20.15 Uhr. Im Streaming ist er bereits verfügbar.

Regie führte Daniel Rübesam. Das Drehbuch stammt von den Autoren Michael Vershinin und Robert Hummel. Sie erzählen einen spannend konstruierten Fall um die wahre Geschichte von Mias Vater.

In den Hauptrollen überzeugen wieder Marie Leuenberger, Mia Sabersky und Michael Ostrowski. Komplettiert wird das dem Publikum bestens vertraute Team durch Bettina Mittendorfer, Stefan Rudolf und Xenia Tiling.

Ein toter Buchhändler

Adam Nolan (Raphaël von Bargen) hält sich also in Passau auf. Mia hatte bis dato geglaubt, ihr Vater sei ein mutiger Investigativjournalist, der sich mächtige Feinde gemacht hatte und deshalb abtauchen musste. Nolan bittet seine Tochter, niemandem von seiner Anwesenheit zu erzählen. Glücklicherweise hält sich Mia nicht daran. Sie zieht Zankl ins Vertrauen.

Was Mia nicht weiß, der Zuschauer aber schon: Nolan interessiert sich für ein antiquarisches Märchenbuch. Dann stirbt ein Buchhändler (Gerd Anthoff). Der ehemalige Zeugenschützer von Mia und Frederike bekommt einen Hinweis, der ihn auf Nolans Spur bringt. Mias Vater wird bald unter Mordverdacht festgenommen, bestreitet aber die Tat.

Frederike und Zankl ahnen, dass Adam Nolan in Passau nicht seine Tochter wiedersehen wollte. Er ist vielmehr mit der mit Haftbefehl gesuchten Verbrecherin Ivana (Valery Tscheplanowa) unterwegs. Die Frau ist eiskalt.

Mia im Gefühlschaos

Was bedeutet das Auftauchen ihres Vater für Mia? Darstellerin Nadja Sabersky sagt im ARD-Interview, die unerwartete Begegnung löse bei ihrer Figur eine große Überforderung und eine Vielzahl an ambivalenten Gefühlen aus. «Wut, dass ihr Vater sich nie gemeldet hat, Wut, dass er sich nicht bewusst ist, was sein Wiedererscheinen in ihr auslöst. Enttäuschung, dass er plötzlich auftaucht, aber kein wirkliches Interesse an ihr zeigt, dass er nicht nahbar ist.» Mia sehne sich aber auch danach, den Vater wiederzutreffen, nach seiner Liebe. «Irgendwo hofft sie auch, dass er möglicherweise stolz auf sie ist, auf die Person, die sie mittlerweile geworden ist.» Zugleich fürchte Mia, wieder verlassen und verletzt zu werden.

Marie Leuenberger sagt über die neueste Folge des «Krimi aus Passau»: «Wir dürfen in diesem Teil einer Familie zuschauen, die schon vor Jahren aufgehört hat zu existieren. Das war sehr emotional und spannend zu spielen.» Die alte Familie zwischen Frederike, Mia und Adam gibt es zwar nicht mehr, dafür haben sich die beiden Frauen und Zankl in gewisser Weise zu einer neuen Familie zusammengefunden.

Das sagt auch Michael Ostrowski im ARD-Interview: «Die im Zeugenschutzprogramm befindlichen Frederike und Mia mussten ihre Familie und ihr Verhältnis zueinander quasi neu definieren, und Zankl hat durch den Einbruch dieser zwei Frauen in sein Leben eine völlig neue Konstellation gefunden. Er war eigentlich immer ein ungebundener, kinderloser Mann, und plötzlich lernt er eine Frau mit Kind kennen. Und obwohl es eine kameradschaftliche Beziehung ist, ist diese Konstellation irgendwie seine Familie geworden - auf gewisse Weise.»

Dreharbeiten für zwei weitere Folgen

Wie es mit Frederike und Mia Bader und dem liebenswürdig-schrulligen Detektiv Zankl weitergeht, erfährt das Publikum voraussichtlich 2027. Dann sollen zwei weitere Folgen ausgestrahlt werden. Von 5. Oktober bis 4. Dezember entstehen nach Senderangaben in Passau und Umgebung sowie in München die Filme 12 und 13 der beliebten Reihe.