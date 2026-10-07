95-Jährige liegt stundenlang in der Isar und überlebt

Wolfratshausen (dpa/lby) - Eine vermisste 95-Jährige ist nach vielen Stunden in der Isar von Einsatzkräften lebend geborgen worden. Die Frau dürfte mehr als 20 Stunden im Wasser gelegen haben, sagte ein Polizeisprecher. Dennoch bestehe derzeit keine Lebensgefahr.

Laut Polizei sei die Seniorin am Sonntagnachmittag vermisst worden. Sie war zuvor mit ihrem Fahrrad bei Wolfratshausen unterwegs. Die Suche endete an diesem Abend erfolglos.

Am Montagnachmittag fanden Beamte die Vermisste schließlich im Fluss - ihr Fahrrad lag neben ihr. Daraufhin kam sie in ein Krankenhaus. Ob sie dies bereits wieder verlassen konnte, konnte der Sprecher nicht sagen.