Würzburg (dpa/lby) - Die Autobahn 3 ist nach einem Unfall zwischen Würzburg/Randersacker und Würzburg-Heidingsfeld in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Ein Mensch sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der ADAC empfiehlt, die Unfallstelle über die Umleitung U28 zu umfahren.

Die Sperrung dauert laut den Angaben eines Polizeisprechers noch an. Wann die Fahrbahn wieder frei ist, sei noch unklar, wahrscheinlich aber im Laufe des Morgens. Die Bergungsarbeiten laufen demnach. Der Unfall sei kurz hinter einer Brücke über den Main passiert. Ein Sachverständiger sei vor Ort. Die beteiligten Fahrzeuge müssten laut dem Sprecher noch abgeschleppt werden.