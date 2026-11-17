München (dpa/lby) - In Bayern bleibt es regnerisch und windig. Für den Osten und den Süden hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen vor Dauerregen und Sturm ausgesprochen.

Im Süden des Freistaats regnet es am Dienstag zunächst weiter, wie der DWD mitteilte. Am Nachmittag wird es etwas freundlicher. Es bleibt vergleichsweise mild, die Temperaturen liegen bei 8 bis 14 Grad. Der Wind wird stärker im Laufe des Tages, in den Alpen sind auf den Gipfeln Orkanböen wahrscheinlich.

In der Nacht zum Mittwoch ist es zunächst trocken, ehe es wieder regnet, möglicherweise auch gewittert. Dann gibt es erneut starke bis stürmische Böen. Der Mittwoch beginnt mit Regen, ab 1.700 Metern Höhe fällt Schnee.

Im Norden Bayerns beginnt der Dienstag mit teils kräftigem Regen, am Nachmittag gibt es einige Auflockerungen. Auch hier bleibt es vergleichsweise mild mit Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad - und windig: Sogar schwere Sturmböen könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es beim DWD. Am Mittwoch regnet es weiter und es bleibt stürmisch. In den Mittelgebirgen werden Sturmböen erwartet. Vereinzelt kann es gewittern.