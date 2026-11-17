München (dpa/lby) - Wegen einer Reparatur an der Stammstrecke müssen sich Pendlerinnen und Pendler in München auf Verspätungen und Zugausfälle gefasst machen. Seit Betriebsbeginn um 4.00 Uhr komme es zu erheblichen Einschränkungen, hieß es von der Deutschen Bahn.

Auf mehreren Linien verkehrten die S-Bahnen abweichend von ihren regulären Strecken. «Es ist mit Abweichungen sowie mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen», hieß es weiter. Die Störung könnte demnach bis voraussichtlich 11.00 Uhr anhalten.

So weichen die S-Bahnen aus

So entfällt die S1 zwischen Leuchtenbergring und Hauptbahnhof. Zwischen Hauptbahnhof und Moosach verkehre sie ohne Halt auf der Stammstrecke. Die S2 werde zwischen Riem und Ostbahnhof in Richtung Obermenzing umgeleitet und fahre die Stammstrecke nicht an.

Die S5 verkehre nur zwischen Kreuzstraße und Giesing. Die S6 fahre nur zwischen Tutzing und Gauting sowie Ebersberg und Ostbahnhof. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei wegen Bauarbeiten zwischen Gauting und Pasing eingerichtet.