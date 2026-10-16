A93 am Kreuz Regensburg fast einen Tag lang gesperrt

Regensburg (dpa/lby) - Für fast einen Tag wird die A93 am Autobahnkreuz Regensburg in beide Fahrtrichtungen von Samstagabend an gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, soll eine Behelfsbrücke eingehoben werden. Der Streckenabschnitt der A93 wird am Samstag gegen 19.30 Uhr gesperrt. Die Strecke soll voraussichtlich am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr wieder freigegeben werden.

Wer auf der A93 in Richtung Hof durchfahren möchte, wird über die Anschlussstelle Regensburg-Universität umgeleitet, während der durchgehende Verkehr in Richtung München über die Anschlussstelle Sinzing geführt wird.

Bestimmte Routen sind frei befahrbar

Fahrerinnen und Fahrer, die aus Richtung Passau kommen und nach München möchten, nutzen ebenfalls die Umleitung über Sinzing. Wer hingegen aus Richtung Nürnberg kommt und auf die A93 Richtung Hof wechseln will, wird zur Anschlussstelle Regensburg-Universität weitergeleitet.

Völlig ungestört bleibt der durchgehende Verkehr auf der A3. Zudem sind vier spezielle Überfahrten am Kreuz nicht von der Sperrung betroffen: Die Wechsel von Hof nach Nürnberg, von Nürnberg nach München, von München nach Passau sowie von Passau nach Hof sind frei befahrbar. Laut der Autobahn GmbH ermöglicht die Behelfsbrücke, dass der Verkehr während der Erneuerung des Autobahnkreuzes ab 2027 in alle Fahrtrichtungen offen bleiben kann.