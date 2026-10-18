A93 am Kreuz Regensburg nach Vollsperrung wieder frei

Regensburg (dpa/lby) - Die A93 am Autobahnkreuz Regensburg ist nach der Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen wieder frei. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, war die Strecke am Samstagabend wegen der Einhebung einer Behelfsbrücke voll gesperrt worden.

Zunächst wurde demnach die Fahrbahn Richtung München/Holledau um 14.20 Uhr wieder freigegeben, die Richtungsfahrbahn Hof/Weiden kurz vor 15.00 Uhr. Die Strecke wurde den Angaben zufolge somit früher wieder geöffnet als geplant. Ursprünglich war die Freigabe für etwa 16.00 Uhr angekündigt.

Laut der Autobahn GmbH ermöglicht die 69 Meter lange Behelfsbrücke, dass der Verkehr während der Erneuerung des Autobahnkreuzes ab 2027 in alle Fahrtrichtungen offen bleiben kann.