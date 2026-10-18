Platz sechs: Puff beste deutsche Biathletin

München (dpa) - Die deutschen Biathletinnen haben zum Abschluss des zweitägigen Loop-One-Festivals in München enttäuscht - vor allem am Schießstand. Obwohl sich Vanessa Voigt, Johanna Puff und Julia Tannheimer für das Finale qualifizierten, konnte das Trio nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen.

Beim Sieg von Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi aus Italien war Puff als Sechste die beste Deutsche. Sie verfehlte bei vier Schießeinlagen vier Scheiben. Tannheimer war auf den Skirollern am schnellsten, musste sich nach sechs Strafrunden aber mit Platz sieben begnügen. Voigt wurde nach drei Fehlschüssen Neunte.

Pro Vorlauf qualifizierten sich jeweils die drei schnellsten Starter beider Geschlechter sowie jeweils drei Lucky Loser. An dieser Hürde scheiterten bei den Frauen Janina Hettich-Walz und bei den Männern Lucas Fratzscher sowie Justus Strelow. «So etwas muss man wegstecken, das kommt vor», sagte Strelow in der ARD.

Schon am Samstag hatten die DSV-Skijäger einen Heimsieg knapp verpasst. Zum Auftakt der zweiten Auflage des Events im Olympiapark waren Hettich-Walz und Philipp Nawrath als beste Deutsche jeweils Vierter geworden.

Die Saison beginnt am 26. November im finnischen Kontiolahti mit einem Einzel der Männer. Einen Tag später starten die Frauen in den Weltcup-Winter.