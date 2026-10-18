Mann läuft mit Messer vor Nürnberger Club herum - Festnahme

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 40-jähriger Mann ist mit einem Klappmesser in der Hand vor einem Club in Nürnberg unterwegs gewesen. Beamte nahmen ihn fest, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll das Messer mehrfach aufgeklappt haben und so damit herumgelaufen sein. Andere Menschen habe er nicht bedroht.

Nach wiederholter Aufforderung der Beamten, das Messer fallen zu lassen, warf es der 40-Jährige den Angaben zufolge weg. Er sei überwältigt und gefesselt worden. Beim Zu-Boden-Bringen wurde der Mann laut Polizei im Gesicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei prüfe begangene Straftaten.