Absichtliche Kollision mit Auto? Lkw-Fahrer in Fachklinik

Röhrnbach (dpa/lby) - Nach dem Frontalzusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto auf der Bundesstraße 12 bei Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau) ist der Lkw-Fahrer in eine psychiatrische Fachklinik gebracht worden. Ob der 41-Jährige absichtlich auf das Auto zugefahren sei, sei weiterhin nicht bestätigt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen dazu dauerten an.

Der Mann sei am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der die Unterbringung angeordnet habe. Zeugen hätten vor dem Unfall Äußerungen des 41-Jährigen gehört, die darauf hindeuten könnten, dass er unter Vorsatz gehandelt habe. Diese ließen die Möglichkeit zu, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe.

Die beiden Fahrzeuge waren am Dienstag auf der B12 kollidiert, nachdem der Lastwagen auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der Fahrer des Autos wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt.