Betrunkene 18-Jährige greift Polizisten auf A92 an

Wallersdorf (dpa/lby) - Eine betrunkene 18-Jährige hat sich auf dem Mittelstreifen der A92 bei Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) aufgehalten und später Polizisten angegriffen und verletzt.

Die Frau befand sich nach Polizeiangaben am Freitag in einem psychischen Ausnahmezustand. Als die Beamten sie antrafen, habe sie diese unvermittelt angegriffen und anschließend erheblichen Widerstand geleistet. Dabei seien sowohl die Beamten als auch die 18-Jährige leicht verletzt worden. Um die Frau vom Mittelstreifen über die Fahrbahn zu bringen, habe die Autobahn in Fahrtrichtung München kurzzeitig gesperrt werden müssen, hieß es.

Die stark betrunkene Frau wurde anschließend in eine Psychiatrie gebracht. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.