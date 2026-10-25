Gerüstplatte löst sich – Arbeiter stürzt aus zweitem Stock

Wilburgstetten (dpa/lby) - Ein 24 Jahre alter Arbeiter ist in Wilburgstetten (Landkreis Ansbach) bei Fassadenarbeiten von einem Gerüst gestürzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann arbeitete am Samstagnachmittag mit einem Kollegen an einem Neubau und stand auf Höhe des zweiten Stockwerks, als sich laut Polizei plötzlich eine Bodenplatte des Gerüsts löste.

Der Mann fiel auf den Boden und war kurz bewusstlos. Sein Kollege arbeitete auf der anderen Seite des Hauses und hörte den Sturz nur. Der 24-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Stirn und eine Verletzung am Gehörgang. Lebensgefahr bestand nach Einschätzung des Notarztes nicht.