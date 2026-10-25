Zu viele Fehler: Greuther Fürth verliert in Osnabrück

Osnabrück (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth ist im Regen von Osnabrück baden gegangen. Die Franken verloren gegen den Aufsteiger mit 0:3 (0:2). Das Team von Trainer Heiko Vogel machte zu viele individuelle Fehler und konnte nicht an die gute Leistung des 2:0 gegen Eintracht Braunschweig vor einer Woche anknüpfen. Das Kleeblatt muss sich in der Tabelle erst einmal wieder nach unten orientieren.

Vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke erzielten Daniel Kofi Kyereh (37. Minute), Robin Meißner (39.) und Ismail Badjie (75.) die Treffer für den VfL Osnabrück. Am Ende hätten die Niedersachsen sogar noch deutlicher gewinnen können.

Doppelschlag in 101 Sekunden

In der ersten halben Stunde passierte nicht viel. Doch dann schlug der VfL vor der Pause innerhalb von 101 Sekunden zweimal zu. Bei beiden Gegentoren sah die Defensive der Fürther schlecht aus. Zunächst ließ man sich auskontern. Beim zweiten Osnabrücker Treffer leistete sich Paul Will einen Patzer.

Auch nach dem Seitenwechsel war von Fürth wenig zu sehen. Stattdessen traf Osnabrücks bester Spieler Kyereh die Latte (48.). Der eingewechselte Badjie machte eine Viertelstunde vor dem Ende nach einem weiteren individuellen Fehler des eingewechselten Mika Wallentowitz das Fürther Debakel perfekt.