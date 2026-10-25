Drei Verletzte bei Unfall auf der A96 – Vollsperrung

Mindelheim (dpa/lby) - Nach einem Überschlag eines Autos auf der Autobahn 96 im Unterallgäu sind drei Menschen teils schwer verletzt worden. Die A96 zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen sei in Fahrtrichtung München voll gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Mindelheim abgeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Wagen mit drei Insassen aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und überschlug sich. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Ein Gutachter soll den Unfallhergang untersuchen. Laut dem Polizeisprecher dürfte die Sperrung der Autobahn noch längere Zeit dauern.