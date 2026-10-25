Auto überschlägt sich: Vier junge Menschen schwer verletzt

Lichtenfels (dpa/lby) - Vier junge Menschen sind bei einem Unfall auf einer Straße bei Lichtenfels schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Autofahrer sei ins Schleudern geraten und habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sagte ein Polizeibeamter. Das Auto überschlug sich demnach mehrfach und blieb auf der linken Seite in einem Feld liegen.

Die 18-jährige Beifahrerin und ein 19-jähriger Mitfahrer auf der Rückbank wurden dabei den Angaben der Polizei zufolge eingeklemmt. Eine weitere 17-jährige Insassin sei bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Der Fahrer konnte sich laut Polizei selbst befreien. Alle vier Insassen kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser.

Warum der 19-jährige Fahrer ins Schleudern geriet, sei noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern laut Polizei an. Es könne aber ausgeschlossen werden, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen sei, sagte der Beamte.