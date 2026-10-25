Autofahrerin mit rund drei Promille spuckt Polizisten an

Jettingen-Scheppach (dpa/lby) - Mit einem Atemalkohol von rund drei Promille ist eine 36-Jährige im Landkreis Günzburg in Schlangenlinien Auto gefahren und hat Polizisten angegriffen. Die Frau spuckte einem Beamten zweimal ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Polizisten wurden demnach leicht verletzt. Ein Zeuge hatte die Polizei den Angaben nach alarmiert, weil die Fahrerin auf einer Straße nahe Jettingen-Scheppach mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Später sei sie gegen eine Leitplanke gefahren und habe ihre Fahrt fortgesetzt. Ein entgegenkommender Autofahrer habe nur durch ein Ausweichmanöver auf den Grünstreifen einen Zusammenstoß verhindern können.

Nach dem Anhalten habe die Frau die Beamten beleidigt, sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt und einen Dienstwagen beschädigt. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.