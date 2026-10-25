Zehn Jugendliche prügeln sich am Busbahnhof in Rosenheim

Rosenheim (dpa/lby) - Am Busbahnhof in Rosenheim sind zwei Gruppen von Jugendlichen aneinandergeraten und haben sich geprügelt. Auslöser war laut Polizei ein Streit um ein Getränk. Ein Jugendlicher aus der vierköpfigen Gruppe soll am späten Freitagabend auf die sechs Mitglieder der anderen Gruppe zugegangen sein und fordernd nach einem Getränk gefragt haben. Als diese ablehnten, entwickelte sich ein Wortgefecht, das schnell in eine Schlägerei mündete.

Die Beteiligten schlugen und traten aufeinander ein. Sie erlitten blutende Wunden, Prellungen und Schürfwunden an Kopf und Oberkörper. Die 15 bis 18 Jahre alten Beteiligten stammen alle aus dem Raum Rosenheim. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Sie will nun klären, wie die Gewalt im Einzelnen abgelaufen ist.