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ADAC-Test: Notbremsassistenten erkennen nachts Fußgänger mit reflektierender Kleidung oft nicht – Sicherheitslücken bei aktuellen Fahrzeugen
Notbremsassistenten sollen Leben retten. Aber: ein aktueller ADAC-Test zeigt, dass viele Systeme nachts bei Fußgängern mit reflektierender Kleidung versagen. Das Risiko für Fußgänger ist hoch. Alle Details und Tipps lest ihr hier.
Notbremsassistenten in modernen Autos sollen Unfälle verhindern, wenn der Fahrer am Steuer abgelenkt ist. Ein aktueller ADAC-Test
zeigt aber, dass die Systeme nachts bei Fußgängern mit reflektierender Kleidung oft nicht zuverlässig funktionieren.
Systeme schwächeln bei bestimmter Kleidung
Im Test wurden nachts sechs verschiedene Fahrzeuge überprüft. Es ging dabei um ihre Reaktion gegenüber Fußgängern mit unterschiedlicher Kleidung. Erwachsene mit Warnweste wurden von allen Systemen erkannt. Dagegen hatten fast alle Fahrzeuge Probleme bei Personen mit genormter Arbeitskleidung, wie sie zum Beispiel bei Bauarbeitern oder Rettungsdiensten getragen wird. Besonders kritisch: Kinder mit reflektierender Kleidung und Schulranzen wurden von den meisten Notbremsassistenten nicht oder zu spät erkannt.
Autohersteller müssen nachbessern
Die Ergebnisse zeigen: Die Sensoren, also die Technik, kann Menschen mit Warnkleidung erkennen – der Mercedes CLA schnitt am besten ab. Trotzdem gab es auch bei diesem Modell Probleme mit Einsatzkleidung. Laut ADAC liegt das Problem an der Software. Verbesserungen könnten deshalb auch per Softwareupdate für viele Fahrzeuge möglich sein.
Diese Fahrzeuge wurden getestet
Der ADAC hat sechs Automodelle getestet. Im Test waren der Mercedes-Benz CLA, Dacia Duster, Tesla Model Y, Hyundai Tucson, Opel Astra Sports Tourer und BYD Seal. Die Ergebnisse sind nicht direkt vergleichbar, denn für jedes Fahrzeug galten individuelle Testbedingungen.
Warnwesten erhöhen die Sichtbarkeit
Trotz der Schwächen der Notbremsassistenten rät der ADAC dazu, in der dunklen Jahreszeit weiterhin Warnwesten zu tragen. Für das menschliche Auge sind Fußgänger damit deutlich besser sichtbar. Die Experten betonen: die Sicherheit durch Warnkleidung ist größer als das Risiko, dass ein Assistenzsystem versagt.