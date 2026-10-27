Notbremsassistenten in modernen Autos sollen Unfälle verhindern, wenn der Fahrer am Steuer abgelenkt ist. Ein aktueller ADAC-Test

zeigt aber, dass die Systeme nachts bei Fußgängern mit reflektierender Kleidung oft nicht zuverlässig funktionieren.

Systeme schwächeln bei bestimmter Kleidung

Im Test wurden nachts sechs verschiedene Fahrzeuge überprüft. Es ging dabei um ihre Reaktion gegenüber Fußgängern mit unterschiedlicher Kleidung. Erwachsene mit Warnweste wurden von allen Systemen erkannt. Dagegen hatten fast alle Fahrzeuge Probleme bei Personen mit genormter Arbeitskleidung, wie sie zum Beispiel bei Bauarbeitern oder Rettungsdiensten getragen wird. Besonders kritisch: Kinder mit reflektierender Kleidung und Schulranzen wurden von den meisten Notbremsassistenten nicht oder zu spät erkannt.

Autohersteller müssen nachbessern

Die Ergebnisse zeigen: Die Sensoren, also die Technik, kann Menschen mit Warnkleidung erkennen – der Mercedes CLA schnitt am besten ab. Trotzdem gab es auch bei diesem Modell Probleme mit Einsatzkleidung. Laut ADAC liegt das Problem an der Software. Verbesserungen könnten deshalb auch per Softwareupdate für viele Fahrzeuge möglich sein.

Diese Fahrzeuge wurden getestet

Der ADAC hat sechs Automodelle getestet. Im Test waren der Mercedes-Benz CLA, Dacia Duster, Tesla Model Y, Hyundai Tucson, Opel Astra Sports Tourer und BYD Seal. Die Ergebnisse sind nicht direkt vergleichbar, denn für jedes Fahrzeug galten individuelle Testbedingungen.

Warnwesten erhöhen die Sichtbarkeit