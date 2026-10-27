Nach Schwindelanruf - Polizei nimmt Verdächtige fest

Deggendorf/Plattling/Amberg (dpa/lby) - Nach Betrugsversuchen durch angebliche Polizeibeamte in Deggendorf sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Krimineller eine 64-Jährige zuvor telefonisch vor einer vermeintlichen Einbrecherbande gewarnt, um an ihre Wertsachen zu gelangen. Die Tochter der Frau schaltete rechtzeitig die Polizei ein.

Einsatzkräfte entdeckten daraufhin einen verdächtigen Wagen in der Nähe des Hauses. Sie nahmen die beiden Insassen im Alter von 37 und 26 Jahren fest. Im Auto entdeckten die Beamten nach eigenen Angaben Schmuck, der kurz zuvor bei einem Diebstahl in Plattling (Landkreis Deggendorf) erbeutet worden war.

Zudem gebe es Hinweise darauf, dass die Männer am selben Tag auch bei einem Schwindelanruf in Amberg als Abholer fungieren sollten. Das Amtsgericht Deggendorf erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen das Duo.