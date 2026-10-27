Kühlanhänger mit Geflügelfleisch löst sich und fängt Feuer

Höchstadt/Selb (dpa/lby) - Ein brennender Lastwagen-Auflieger mit Fleischladung hat am Morgen auf der A93 in Richtung Weiden für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Aus zunächst unbekannten Gründen habe sich der Kühlanhänger von der Zugmaschine gelöst und sei an der rechten Leitplanke gestoppt, teilte die Polizei mit. Ein Funkenflug habe den beschädigten Dieseltank am Kühlanhänger anschließend in Brand gesetzt.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte zuvor Flammen an dem Auflieger bemerkt und gemeldet. Verletzt wurde niemand. Ein vollständiges Abbrennen des mit 20 Tonnen Geflügelfleisch beladenen Anhängers konnte demnach verhindert werden.

Die Strecke in Richtung Weiden kurz vor der Anschlussstelle Höchstadt sei zeitweise voll gesperrt gewesen. Gegen Mittag war der Standstreifen sowie die rechte Fahrspur noch gesperrt, der Verkehr wurde über die linke Fahrspur an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Der Stau reichte zeitweise rund sieben Kilometer bis etwa zur Anschlussstelle Selb-West zurück.