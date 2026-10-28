Ära Brandl zu Ende: Erdinger OB Gotz neuer Gemeindetagschef

München (dpa/lby) - Der bayerische Gemeindetag hat nach 24 Jahren einen neuen Präsidenten: Max Gotz, Oberbürgermeister von Erding, löst den ehemaligen Bürgermeister von Abensberg, Uwe Brandl, an der Spitze des wichtigen Kommunalverbandes ab. Auf einer Landesversammlung in Freising wurde Gotz nach Angaben eines Sprechers mit 100 Prozent der Stimmen zum Nachfolger gewählt - und Brandl gebührend verabschiedet. Der Gemeindetag ist die Interessenvertretung der mehr als 2.000 kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte im Freistaat.

Gotz, gerade 63 Jahre alt geworden und wie sein Vorgänger Brandl CSU-Mitglied, ist seit vielen Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv. Seit 2008 ist er erster Bürgermeister und seit Januar 2013 Oberbürgermeister von Erding.

«Wir halten die Gesellschaft vor Ort zusammen»

«Wir sind der Vollsortimenter für das Gemeinwohl. Wir halten die Gesellschaft vor Ort zusammen», sagte Gotz. Der ehemalige Bundespräsident Theodor Heuss habe einmal gesagt, die Gemeinde sei wichtiger als der Staat. Tatsächlich nähmen die Menschen dort ein funktionierendes Gemeinwesen am unmittelbarsten war. «Lasst uns darum unsere Städte, Märkte und Gemeinden stärken», sagte der neue Gemeindetagspräsident. Er wolle auch umgehend mit seinem Team das Gespräch mit Bund und Land suchen. Aktuell sieht er wegen der überbordenden Sozialkosten aber vor allem den Bund als Adressaten.

Brandl, der von 1993 bis 2023 Abensberger Bürgermeister war, dann aber nicht erneut kandidierte, hatte sein Amt als bayerischer Gemeindetagspräsident 2002 angetreten. Einige Jahre lang war er darüber hinaus auch Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Brandl, engagiert und äußerst selbstbewusst gleichermaßen, fiel dabei immer wieder mit pointierten Wortmeldungen auf, um auf die Anliegen, Sorgen und Nöte der Gemeinden aufmerksam zu machen. Bisweilen eckte er auch bei der CSU-Spitze an.

Brandl ist künftig nun Ehrenpräsident des Bayerischen Gemeindetags. Damit würdige man «das große Engagement und den leidenschaftlichen Einsatz» von Brandl für die kommunale Selbstverwaltung und den Gemeindetag, hieß es.