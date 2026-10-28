Wohnhaus steht in Flammen: Frau mit Drehleiter gerettet

München (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand in München sind zwei Frauen verletzt worden. Feuerwehr und Polizei teilten mit, dass die Ermittlungen zur Ursache noch andauern. Eine 85-Jährige hatte am Dienstagabend das Feuer im Wohnzimmer ihrer Wohnung im Stadtteil Fürstenried bemerkt. Sie rief ihren Sohn an, der um 20.00 Uhr die Feuerwehr alarmierte. Ihre Versuche, das Feuer selbst zu löschen, scheiterten.

Die Einsatzkräfte trafen die Seniorin an ihrer Wohnungstür im vierten Stock an und brachten sie ins Freie. Weil sie Rauch eingeatmet hatte, brachten Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Frau ins Krankenhaus. Eine Nachbarin holte die Feuerwehr über eine Drehleiter aus ihrer Wohnung, auch sie kam in eine Klinik.

Flammen schlugen bereits aus dem Fenster. Wie die Feuerwehr mitteilte, löschten die Einsatzkräfte zusätzlich von außen und verhinderte so im letzten Moment, dass das Feuer auf den Dachstuhl übergriff. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro. Beamte der Kriminalpolizei ermitteln zur Brandursache.