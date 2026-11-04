Aigner zu Tod von Hubert Aiwanger: «Ein schwerer Verlust»

München (dpa/lby) - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat den plötzlichen Tod von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als schweren Verlust bezeichnet. «Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit erreicht uns die Nachricht, dass der Staatsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger mitten aus dem Leben gerissen wurde. Sein völlig unerwarteter Tod ist ein schwerer Verlust für den Bayerischen Landtag und für die gesamte Politik in Bayern», schrieb Aigner auf Instagram.

Die CSU im bayerischen Landtag schrieb in einem Beitrag auf Instagram: «Er ist viel zu früh gestorben. Sein Tod macht uns tief betroffen und ist ein Moment, innezuhalten.»

Anteilnahme der Fraktionen im Bayerischen Landtag

Die Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, kondolierte ebenfalls auf Instagram: «Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod Hubert Aiwangers erfahren.» Aiwangers Familie wünschte Schulze «in dieser schweren Zeit viel Kraft, Zusammenhalt und Trost».

Auch die Landtagsfraktion der AfD in Bayern reagierte in den sozialen Medien auf Aiwangers Tod. «Bayern verliert einen Politiker, der seine Heimat und die Menschen im ländlichen Raum mit Leidenschaft und klarer Sprache vertreten hat.» Als stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister habe er sich große Verdienste um den Freistaat erworben.