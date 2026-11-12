Allianz steigert Gewinn trotz Milliardenschäden

München (dpa) - Gute Geschäfte mit Investmentfonds haben den Versicherer Allianz hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen lassen. Die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) sammelten im dritten Quartal unter dem Strich 47 Milliarden Euro von Kunden ein, wie der Dax-Konzern mitteilte. Der operative Gewinn der Sparte schnellte dank höherer Erträge im Jahresvergleich auf 1,1 Milliarden Euro nach oben.

Im Schaden- und Unfallgeschäft drückten Naturkatastrophen mit Schäden in Höhe von 1,1 Milliarden Euro den Gewinn. Allein die Zerstörungen durch Hagelstürme in Deutschland und anderen Teilen Europas kosteten den Konzern mehr als 700 Millionen Euro, wie Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre in einer Telefonkonferenz sagte. Das operative Ergebnis sank hier daher im dritten Quartal um rund acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.

Konzernweit wuchs der operative Gewinn dennoch um sechs Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Neben den Fondstöchtern warf auch die Lebens- und Krankenversicherung mehr ab.

In den ersten neun Monaten kommt die Allianz auf 14,1 Milliarden Euro, acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie nie zuvor. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wuchs in diesem Zeitraum um zwölf Prozent auf knapp 9,1 Milliarden Euro.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Allianz-Aktie gewann am Donnerstag zeitweise mehr als zwei Prozent auf 474,30 Euro und wurde damit so teuer gehandelt wie nie zuvor.

Allianz-Chef Oliver Bäte hatte daher schon am Mittwochabend das Jahresziel angehoben. Der operative Gewinn soll 2026 nun 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro erreichen. Bisher hatte Bäte am oberen Ende der Spanne mit 200 Millionen Euro weniger gerechnet.