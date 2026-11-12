Kiloweise Drogen und Bargeld bei Razzien sichergestellt

München (dpa/lby) - Bei Razzien in München, im Raum Fürstenfeldbruck und im Großraum Augsburg sind mehrere Tatverdächtige festgenommen worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sicherten die Beamten zudem kiloweise Betäubungsmittel, Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich und weitere Beweismittel.

Demnach richteten sich die Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen insgesamt 21 Tatverdächtige. Dem Großeinsatz seien monatelange Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorausgegangen. Die Ermittlungen sowie die Auswertung der Beweismittel dauern an.