Nach Verfolgungsfahrt: Polizei findet Autofahrer in Scheune

Lichtenfels (dpa/lby) - Ein 33-Jähriger hat mit seinem Auto auf der B173 bei Lichtenfels fast einen Polizisten angefahren und ist danach davongerast. Nach Polizeiangaben wurde der Mann später positiv auf Methamphetamin und Amphetamin getestet.

Demnach sicherte eine Polizeistreife am Mittwoch eine Gefahrenstelle auf der B173 ab. Der 33-Jährige sei mit Tempo 50 an dem Streifenwagen, der Blaulicht und Warnblinkanlage eingeschaltet hatte, vorbeigefahren und habe den Beamten auf der Fahrbahn knapp verfehlt. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Der Autofahrer sei zeitweise mit Tempo 180 über die Autobahn 73 geflüchtet, wo Tempo 120 erlaubt war. Er habe Anhaltesignale der Polizei ignoriert, mehrfach vorgetäuscht an Anschlussstellen abzufahren und wiederholt gefährlich die Fahrspuren gewechselt.

Kennzeichen abmontiert und weggelaufen

Als er später von der Autobahn abfuhr, verloren die Beamten den Mann nach eigenen Angaben zunächst aus den Augen. Kurz darauf meldete ein Zeuge per Notruf ein verdächtiges Fahrzeug bei seinem Anwesen, hieß es. Offenbar habe der Flüchtige dort gewendet, die Kennzeichen abmontiert und sei weggelaufen.

Bei der anschließenden Fahndung, zu deren Unterstützung auch ein Polizeihubschrauber auf dem Weg war, spürte die Polizei den 33-Jährigen in einer Scheune auf und nahm ihn fest. Der Drogentest sei positiv verlaufen, hieß es. Die Beamten stellten das Fluchtauto zu Beweiszwecken sicher. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren demnach Dubletten.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Verkehr, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich verantworten.