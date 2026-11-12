Positiver Drogentest bei Fahrschüler am Steuer

Unterhaching (dpa/lby) - Die Polizei hat in Unterhaching (Landkreis München) einen Fahrschüler unter Cannabiseinfluss gestoppt. Nach Angaben der Polizei fiel ein Drogenschnelltest bei dem 21-Jährigen positiv aus.

Demnach kontrollierten Beamte am Mittwoch ein Fahrschulauto. Am Steuer saß der 21-Jährige, sein Fahrlehrer befand sich auf dem Beifahrersitz. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten den Angaben zufolge drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrschüler fest und untersagten ihm anschließend die Weiterfahrt.

Der 21-Jährige gab demnach an, Cannabis konsumiert zu haben und Cannabis-Patient zu sein. Er habe jedoch mehr konsumiert als ärztlich verordnet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.