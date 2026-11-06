Alptraum Leipzig: Baums Einspruch und «ein wichtiges Wort»

Augsburg (dpa/lby) - Wenn Erfolgserlebnisse ausbleiben, dann geht bei Fußball-Mannschaften schnell die Leichtigkeit verloren. Einspruch, sagt jedoch Trainer Manuel Baum beim FC Augsburg mitten in einer Ergebniskrise seiner Mannschaft.

Nach dem 2. Spieltag und einem Topstart war der FCA erstmals Spitzenreiter in der Bundesliga. Es folgten seitdem sechs sieglose Part - und ein Absturz auf Platz zehn vor dem schweren Aufwärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr). «Die Mannschaft hat trotzdem eine Leichtigkeit, eine Freude am Spiel», versicherte Baum: «Und das soll die Referenz für alles bleiben, unabhängig vom Ergebnis.»

Ob die Trendwende aber ausgerechnet beim Champions-League-Teilnehmer gelingt? Die FCA-Bilanz in der Red-Bull-Arena und die Heimstärke der Sachsen sprechen fundamental dagegen. Vier Spiele, vier Siege, 18:0 Tore, damit ist das Team des neuen Trainers Martin Demichelis Erster in der Heimtabelle. Und RB Leipzig feierte in der Bundesliga gegen keinen anderen Verein so viele Heimsiege wie gegen den FCA, nämlich neun in zehn Duellen.

«Ein wichtiges Wort ist dranbleiben»

Baum beschwört darum vor der anstehenden Länderpause ein Leitmotiv: «Ein wichtiges Wort ist dranbleiben. An den Themen dranbleiben, den Glauben nicht verlieren, trotzdem selbstbewusst und mutig bleiben.» Nicht Demut zeigen, aber auch nicht Übermut, sondern so Baum: «Den optimalen Mut.» Zu demütig wäre es aus seiner Sicht etwa, sich defensiv einzuigeln. «Es wäre zu demütig, wir sagen, wir parken nur hinten vor unserem Sechzehner», erklärte Baum.

Gleichwohl weiß der Augsburger Coach, dass die Leipziger ihre größten Qualitäten in der Offensive besitzen. Aufmerksam hat er am Mittwochabend das 2:3 in der Champions League gegen Manchester City verfolgt.

«Man hat gesehen, was sie für eine Qualität haben, wenn sie gegen eine Top-Mannschaft spielen wie Man City», lautete eine Erkenntnis des Trainers. Extrem auffällig sei die Leipziger Eins-gegen-eins-Qualität auf den Flügeln. «Und sie kriegen unfassbar viel Personal in die Box», analysierte Baum und mahnte: «Wir müssen ihre Stärken im Zaum halten.»

In der Abwehr fehlen «die drei Bs»

Personell hat Augsburgs Coach vor allem in der Abwehr kaum personelle Optionen. Die Dreierkette stellt sich mit Yannik Keitel, Kapitän Jeffrey Gouweleeuw und Chrislain Matsima quasi erneut von selbst auf.

Denn Baum fehlen weiter «die drei Bs», wie er sagte. Gemeint waren damit Calvin Brackelmann (Kopfverletzung), Noakhai Banks (Außenbandverletzung am Knie) und Juma Bah (Rot-Sperre).

Trotzdem glaubt Baum weiter an den in dieser Saison eingeschlagenen Weg. Doe Spielweise stimmt in vielen Phasen. «Wenn wir in der Herangehensweise konstant bleiben, werden auch die Ergebnisse wieder kommen», glaubt er.