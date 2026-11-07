E-Bike-Fahrer tot in Kanal gefunden

Mühlhausen (dpa/lby) - Rettungskräfte haben einen E-Bike-Fahrer tot aus dem Ludwig-Donau-Main-Kanal in der Oberpfalz geborgen. Er wurde später als 59-jähriger Mann identifiziert, wie die Polizei mitteilte. Zeugen meldeten per Notruf den Menschen im Wasser. wie es weiter hieß. Der 59-Jährige sei mit seinem Fahrrad bei Mühlhausen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) auf einem Geh- und Radweg unterwegs gewesen. Dann soll er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von dem Weg abgekommen und in den Kanal gestürzt sein. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Der Leichnam sowie das E-Bike des Mannes wurden sichergestellt.