Graues Wochenende in den meisten Regionen Bayerns

München (dpa/lby) - Dem größten Teils Bayerns steht ein novembertypisch graues Wochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt landesweit starke Bewölkung voraus. Weniger trüb könnte es demnach lediglich im Bayerischen Wald und den übrigen Mittelgebirgen im Osten Bayerns werden. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 3 und 8 Grad, im Süden bei bis zu 10 Grad. In Schwaben und Oberbayern kann es örtlich etwas regnen. Auch in Unterfranken sind vereinzelt ein paar Tropfen zu erwarten.

Der Sonntag beginnt laut Prognose des Wetterdiensts ebenfalls trüb oder stark bewölkt. Im Osten des Freistaats könnte es auch etwas Regen geben. Im Tagesverlauf soll sich die Wolkendecke dann von Südwesten her gebietsweise etwas lichten. Am wärmsten soll es mit Werten um die 10 Grad am westlichen Alpenrand und am Untermain werden, andernorts bleibt es kühler.