FCN-Boss: Frankfurt-Wechsel von Sportvorstand wohl früher

Nürnberg/Frankfurt (dpa) - Der Wechsel von Sportvorstand Joti Chatzialexiou zu Eintracht Frankfurt könnte nach Aussagen von Nürnberg-Boss Peter Meier schon demnächst und damit früher als geplant vollzogen werden. Eigentlich hatten sich die Vereine auf den 1. Februar 2027 geeinigt: Dann sollte Chatzialexiou den Fußball-Zweitligisten verlassen und bei der Eintracht anfangen. Der 50-Jährige hat sich aber bereits intern beim «Club» verabschiedet, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Meier nun im Interview bei Sky verriet.

Die Frankfurter wünschen sich einen zeitnahen Dienstantritt des Top-Managers. «Wir werden dieses Thema gemeinsam mit Joti und Eintracht Frankfurt entsprechend bearbeiten und eine Lösung finden. Die Gespräche laufen», sagte Meier vor dem Zweitliga-Spiel der Franken gegen den SV Darmstadt 98. Bei der Partie am Samstag war Chatzialexiou schon gar nicht mehr im Stadion.

Nürnberg hat bereits Nachfolger gefunden

Nürnberg kann einem früheren Weggang des bisherigen Sportvorstands zustimmen, weil der Club bereits Dieter Frey als Nachfolger gefunden hat. Das sei «natürlich ein Glücksfall», sagte Meier und deutete eine «zügige» Entscheidung an, möglicherweise in der anstehenden Länderspielpause. Frey sprach von einem «super Austausch» mit seinem Vorgänger.